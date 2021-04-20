Как продвигается строительство мемориального комплекса на станции Сирень в Бахчисарайском районе

Строительство Мемориального комплекса жертвам депортации вблизи станции Сирень в Бахчисарайском районе выполнено на 85%. Об этом сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа.

На сегодняшний день работы ведутся энергично. Мы планируем, что к 18 мая основные работы будут выполнены, дальше будут продолжены только внутренние работы. Строительство объекта запланировано на 286,5 миллионов рублей, на 126 миллионов работы уже выполнены. Идёт обустройство музейного комплекса, установлены памятники, ведутся работы в мечети и в церкви, высажена часть зелёных насаждений. Если по деньгам, то освоение составляет 65 %, по строительству – 85 %. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 декабря текущего года, — отметил председатель Госкомнаца.

Айдер Типпа анонсировал, что 18 мая – в День памяти жертв депортации крымских татар, на территории мемориального комплекса состоятся траурные мероприятия.

Напомним, строительство Мемориального комплекса жертвам депортации реализуется в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Объект включает в себя здание музея, административное здание, мечеть, часовню, бронзовую скульптуру, вагон, буквенную композицию «СЮРЕНЬ», малые архитектурные формы. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства и архитектуры Республики Крым, проектной организацией – ООО «Южный город» (Симферополь).

Фото: мининформ РК.