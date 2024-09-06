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В Симферополе почтили память воинов Русской армии, павших в годы ской войны 1853-1856 годов

В Симферополе почтили память воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 13:23 06.09.2024

В Симферополе состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, отдавших свои жизни в Крымской войне 1853-1856 годов. Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы и венки к Долгоруковскому обелиску, а также на Военно-историческом кладбище участников Крымской войны.

В Симферополе почтили память воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов

 

На Симферопольском братском кладбище состоялось освящение памятника воинам Владимирского пехотного полка. Монумент был открыт ещё в 1902 году, но до наших дней он не сохранился. В нынешнем году за благотворительные средства памятнику возвращён его первоначальный, исторический облик. Памятник воинам Владимирского пехотного полка установлен в селе Вилино Бахчисарайского района, а копия – в городе Симферополе.

В крымской столице состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, отдавших свои жизни в Крымской войне 1853-1856 годов. 🥀Присутствующие почтили память русских воинов, отдавших свои жизни в годы Крымской войны, минутой молчания и возложили цветы и венки к Долгоруковскому обелиску, а также на Военно-историческом кладбище участников Крымской войны.

Напомним, 9 сентября Крым отметит День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. Эта памятная дата была установлена в 1996 году по инициативе депутатов Верховного Совета Крыма, представлявших Русскую общину полуострова.

В крымской столице состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, отдавших свои жизни в Крымской войне 1853-1856 годов. 🥀Присутствующие почтили память русских воинов, отдавших свои жизни в годы Крымской войны, минутой молчания и возложили цветы и венки к Долгоруковскому обелиску, а также на Военно-историческом кладбище участников Крымской войны.

Крымская война стала одной из героических страниц в истории нашего Отечества. Россия выстояла в жестоком противостоянии с коалицией европейских держав и Турции. Война охватила огромные пространства – от Кавказа и Балкан до Дальнего Востока, но основным театром боевых действий был Крым. По своим масштабам, потерям и геополитическим последствиям Крымская война фактически являлась мировой.

В Симферополе почтили память воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов

 

 

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