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В Нижнегорском районе Крыма открыли памятник землякам, погибшим в ходе СВО

В Нижнегорском районе Крыма открыли памятник землякам, погибшим в ходе СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:38 09.10.2024

Памятник погибшим воинам-односельчанам, отдавшим жизнь в ходе специальной военной операции, установлен в селе Желябовка Нижнегорского района.

В мероприятии приняли участие родственники погибших героев, участники СВО, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госсовета РК Иван Манучаров, руководство района, представители «Юнармии», а также члены общественных организаций и силовых структур.

Памятник сооружён на добровольные пожертвования крымчан. При поддержке Ивана Манучарова проведено асфальтирование дороги к памятнику. Кроме того, была установлена система видеонаблюдения.

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По словам депутата, этот памятник является символом патриотизма и самоотверженности наших современников.

Открытие памятника — значимое событие, объединившее людей. Теперь у родственников, друзей и сослуживцев есть место, куда они в любое время могут прийти, чтобы поклониться своему герою. Этот памятник займëт почётное место наряду с монументами защитников Великой Отечественной войны, отражая связь времён и поколений защитников нашего Отечества, — уверен Иван Манучаров.

 

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