В Нижнегорском районе Крыма открыли памятник землякам, погибшим в ходе СВО

Памятник погибшим воинам-односельчанам, отдавшим жизнь в ходе специальной военной операции, установлен в селе Желябовка Нижнегорского района.

В мероприятии приняли участие родственники погибших героев, участники СВО, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госсовета РК Иван Манучаров, руководство района, представители «Юнармии», а также члены общественных организаций и силовых структур.

Памятник сооружён на добровольные пожертвования крымчан. При поддержке Ивана Манучарова проведено асфальтирование дороги к памятнику. Кроме того, была установлена система видеонаблюдения.

По словам депутата, этот памятник является символом патриотизма и самоотверженности наших современников.