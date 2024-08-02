Людям, открывающим звезды. В Крыму открыли памятник астрономам

В посёлке Научном Бахчисарайского района открыли памятник крымским астрономам. В торжественно церемонии приняли участие председатель Госсовета РК Крым Владимир Константинов, депутаты крымского парламента Василий Рогатин, Наталья Маленко, Ольга Виноградова, руководство муниципалитета, местные жители.

Как отметил Владимир Константинов, астрономия, астрофизика всегда были сложными, непостижимыми понятиями, таившими в себе неизвестность.

Памятник крымским астрономам – это дань уважения людям, которые посвятили свою жизнь изучению планет и звёзд, делали колоссальные открытия, и сейчас уже в российском Крыму имеют серьёзные перспективы продолжать заниматься наукой, исследованиями и изучением небесных тел, — сказал глава республиканского парламента.

Владимир Константинов поблагодарил скульптора, заслуженного художника Республики Крым Фёдора Паршина за творческую работу, посвящённую людям, открывающим для нас гармонию бесконечного звездного пространства, а также всех, кто поддержал идею установки памятника и помог её осуществить.

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