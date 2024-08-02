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Людям, открывающим звезды. В у открыли памятник астрономам

Людям, открывающим звезды. В Крыму открыли памятник астрономам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 14:58 02.08.2024

В посёлке Научном Бахчисарайского района открыли памятник крымским астрономам. В торжественно церемонии приняли участие председатель Госсовета РК Крым Владимир Константинов, депутаты крымского парламента Василий Рогатин, Наталья Маленко, Ольга Виноградова, руководство муниципалитета, местные жители.

Людям, открывающим звезды. В Крыму открыли памятник астрономам

Как отметил Владимир Константинов, астрономия, астрофизика всегда были сложными, непостижимыми понятиями, таившими в себе неизвестность.

Памятник крымским астрономам – это дань уважения людям, которые посвятили свою жизнь изучению планет и звёзд, делали колоссальные открытия, и сейчас уже в российском Крыму имеют серьёзные перспективы продолжать заниматься наукой, исследованиями и изучением небесных тел, — сказал глава республиканского парламента.

Людям, открывающим звезды. В Крыму открыли памятник астрономам

Владимир Константинов поблагодарил скульптора, заслуженного художника Республики Крым Фёдора Паршина за творческую работу, посвящённую людям, открывающим для нас гармонию бесконечного звездного пространства, а также всех, кто поддержал идею установки памятника и помог её осуществить.

 

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