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Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:15 01.03.2021

В рамках восстановления пальмовой аллеи парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский» специалисты высадили 35 молодых экземпляров китайских веерных пальм.

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

По словам главного хранителя парка Людмилы Хлыпенко, еще 10 пальм было высажено еще до появления вредителя и гибели взрослых растений. Всего на аллее было уничтожено 40 пальм.

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

Стремительное распространение пальмового вредителя в 2018-2019 годах привело к почти полной̆ гибели китайских веерных пальм на аллее, которая считается одним из красивейших мест парка «Алупкинский». Эти события послужили причиной удаления погибших экземпляров пальм на основании разрешения, выданного министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. В течение последних двух лет профильными специалистами Никитского ботанического сада изучалась биология (жизненный цикл) насекомого-вредителя и разработаны методы борьбы с ним, которые безопасны для посетителей музея-заповедника.

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

По итогам методсовета в Алупкинском музее-заповеднике было принято решение о поэтапной реконструкции пальмовой аллеи.

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

Как проходит восстановление пальмовой аллеи парка-памятника «Алупкинский»

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