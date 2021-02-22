Как проходит выездная вакцинация от COVID-19 в Крыму

В Крыму проходит выездная вакцинация от COVID-19 сельских жителей. Так, мобильные бригады Первомайской центральной районной больницы активно регулярно направляются в местные села. Уже вакцинированы 770 жителей района. Об этом рассказал главный врач больницы Богдан Шпак.

По его словам, мобильная бригада регулярно направляется в села Первомайского района согласно разработанному графику. На каждый выезд медики берут от 40 до 80 доз препарата. Вакцинация проходит на базе фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Перед прививкой проходит этап анкетирования и заполнения добровольного согласия, после чего выездная бригада медицинских работников осматривает лиц, принявших решение вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, — отметил главврач.

Как сообщил Богдан Шпак, в настоящее время уже проходит второй этап вакцинации сельских жителей ранее получивших первую дозу препарата.