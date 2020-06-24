Как проходят ремонт и реставрация Митридатских лестниц в Керчи, проверил Владимир Константинов  

Большая и Малая Митридатские лестницы после завершения ремонтно-реставрационных работ станут не только украшением Керчи, но и знаковым местом, ещё одной визитной карточкой Республики Крым. Такое мнение выразил спикер Госсовета РК Владимир Константинов после осмотра этих объектов культурного наследия в рамках рабочей поездки в городской округ Керчь.

Как отметил глава крымского парламента, «частично разрушенная Митридатская лестница вновь обретает свою красоту и величие».

Несмотря на то, что реставрационные работы ещё не завершены, уже сегодня видно, какой облик в конечном итоге приобретёт этот объект, — сказал Владимир Константинов. — Митридатские лестницы — поистине уникальная достопримечательность, гордость не только Керчи, но и всего Крыма. Отрадно, что этим архитектурно-историческим сооружением занимается добросовестный подрядчик и все работы выполняются в соответствии с установленными сроками.

Строительные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Лестницы большие и малые» середина XIX, конец XIX» (Митридатская лестница) в Керчи начались в сентябре 2019 года и оцениваются на сумму более чем 650 млн. рублей. Окончание строительных работ по обоим объектам запланировано на 2022 год, однако подрядная организация взяла на себя обязательство сдать объект раньше срока.

Владимир Константинов также осмотрел сохранившиеся фрагменты заброшенного командного пункта (штаба) Керченской военно-морской базы Черноморского флота, обнаруженного на склоне горы Митридат прямо во время реставрационных работ на третьем ярусе Большой Митридатской лестницы. По решению городских властей объект будет восстановлен, в нем разместят музей Великой Отечественной войны.

Глава парламента, его первый заместитель Ефим Фикс, вице-премьер Правительства РК Игорь Михайличенко, а также депутаты Госсовета Крыма Ирина Черненко и Владимир Батуренко, руководители муниципалитета возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы.

В ходе рабочей поездки в городской округ Керчь Владимир Константинов также посетил АО «Керченский металлургический завод» и ГУП РК «Керченские морские порты».

Фото: пресс-служба Госсовета РК.