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Как работает система взаимодействия с населением в Симферопольской клинической больнице
Фото: минздрав РК

Как работает система взаимодействия с населением в Симферопольской клинической больнице  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:38 15.01.2021

В ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» создана и успешно функционирует система взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения, связанные с деятельностью больницы. Об этом сообщил главный врач учреждения Николай Семенюк.

В Симферопольской клинической больнице в течение 2020 года была выстроена система по взаимодействию с населением в части оперативного информирования по интересующим граждан вопросам. На данный момент она успешна функционирует. У больницы есть официальная страница в социальных сетях, куда могут обратиться граждане, работает телефон «горячей линии», создана WhatsApp-приемная главного врача Симферопольской клинической больницы, — рассказал Николай Семенюк.

Он подчеркнул, что помимо налаженной работы с обращениями граждан, в больнице создана и работает пресс-служба, сотрудничающая и оказывающая содействие федеральным и региональным СМИ.

Сообщения в WhatsApp-приемную главного врача принимаются по номеру +7(978)521-61-51. «Горячая линия» Симферопольской клинической больницы функционирует по номеру телефона +7(978)208-60-33.

Как работает система взаимодействия с населением в Симферопольской клинической больнице  

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