Как работают медучреждения и аварийные службы Севастополя в праздничные дни

На следующей неделе у жителей Севастополя будет два нерабочих праздничных дня. Это государственный праздник День России – 12 июня, а также День города 14 июня, который с этого года является выходным.

12 и 14 июня не будут работать дошкольные учреждения и многофункциональные центры. Аварийно-диспетчерские службы функционируют в круглосуточном режиме.

Правительство Севастополя распространило график работы медицинских учреждений.

Травматологический пункт для взрослых – круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19.

Травматологический пункт для детей – круглосуточно в приемном отделении по адресу пр. Генерала Острякова, 211а.

Неотложная офтальмологическая помощь.

Для взрослого населения – приемное отделение городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7-этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детского населения – приемное отделение городской больницы № 5, адрес: пр. Генерала Острякова, 211а, телефон: +7 (978) 300-03-62.

Неотложная отоларингологическая помощь.

Для взрослого населения – приемное отделение городской больницы № 1, адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7-этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детского населения – приемное отделение городской больницы № 5, адрес: пр. Генерала Острякова, 211а, телефон: +7 (978) 300-03-62.

Неотложная стоматологическая помощь.

Для взрослого населения – стоматологический кабинет городской больницы № 1, ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7-этажный корпус, вход через приемное отделение), +7 (8692) 55-94-92:

— 11 июня – с 08:00 до 20:00;

— 10 и 12 июня – с 14:00 до 20:00;

— ежедневно с 20:00 до 08:00.

Для детского населения – стоматологический кабинет городской больницы № 5, пр. Генерала Острякова, 211а, +7 (978) 300-03-62:

— 11 июня – с 08:00 до 20:00;

— 10 и 12 июня – с 14:00 до 20:00;

— ежедневно с 20:00 до 08:00.

«Горячие линии» и Телеграм-приемные круглосуточно:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;

— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;

— городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;

— городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приемная).

«Горячая линия» по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 100-16-83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

«Горячая линия» по вопросам посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986-60-14 – круглосуточно.

Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главных врачей. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;

— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62;

— городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;

— городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

«Скорая помощь» работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.

Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.

Стационары продолжают работу в прежнем режиме.

Амбулаторно-поликлиническая сеть.

Поликлиники городской больницы № 1:

— 10 июня – по графику субботы с 09:00 до 14:00;

— 11 и 14 июня – нерабочие дни;

— 12 июня – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00;

— 13 июня – рабочий день.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женские консультации работают:

— 10, 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают 12 июня – с 09:00 до 14:00.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 1 по номеру телефона + 7 (8692) 41-71-77 работает по графику работы поликлиник.

Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 15:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женская консультация работает:

— 10 июня – по графику субботы с 09:00 до 15:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 работают:

— 10 июня – по графику субботы (амбулатория в п. Солнечный с 08:00 до 15:00; амбулатория в с. Осипенко с 08:00 до 15:00, амбулатория в п. Кача с 08:00 до 15:00; амбулатория в с. Верхнесадовое с 08:00 до 15:00);

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Стоматологическое отделение работает:

— 10 июня – по графику субботы с 09:00 до 15:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня — рабочий день.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают;

— 10 июня – с 08:00 до 14:00;

— 13 июня – с 08:00 до 20:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).

Регистратура взрослой и детской поликлиник городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры взрослой поликлиники: +7 (8692) 41-71-70; номер телефона регистратуры детской поликлиники: +7 (8692) 71-52-19.

Детские поликлиники городской больницы № 5 работают:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00 (поликлиники на ул. Юмашева, 19г, пр. Героев Сталинграда 62, пр. Генерала Острякова, 37 и пр. Победы, 47а);

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры: +7 (8692) 41-71-03.

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11,12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женская консультация в Балаклаве работает:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11,12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа работают по графику работы поликлиник и амбулаторий.

Выездные медицинские бригады, обслуживающие пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — по графику работы поликлиник и амбулаторий (в выходные нерабочие дни с 8:00 до 14:00, вызовы принимаются с 08:00 до 13:00).

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11,12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа работают по графику работы поликлиник и амбулаторий.

Выездные медицинские бригады, обслуживающие пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — по графику работы поликлиник и амбулаторий (в выходные нерабочие дни с 8:00 до 14:00, вызовы принимаются с 08:00 до 13:00).

Стоматологические отделения в Инкермане и Балаклаве работают по графику работы поликлиник.

Врачебные амбулатории работают по графику работы поликлиник.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона: +7 (8692) 41-71-68.

Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11 июня – нерабочий день;

— 12 июня – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

— 13 и 14 июня – рабочие дни.

Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Диспансерные отделения психиатрической больницы:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – сокращенный рабочий день с 8:00 до 17:00.

Поликлиника онкологического диспансера:

— 10 июня – по графику субботы с 09:00 до 13:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера:

— 10 июня – по графику субботы с 08:00 до 14:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день.

Дом ребенка:

— 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая – нерабочие дни;

— 2, 3, 4 и 5 мая – рабочие дни.

Льготные аптеки .

Аптека на проспекте Октябрьской Революции, 33:

— 10 июня – рабочий день с 10:00 до 18:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 08:00 до 19:00.

Аптека на улице Силаева, 3:

— 10 июня – рабочий день с 10:00 до 16:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 08:00 до 19:00.

Аптека на площади Восставших, 1:

— 10 июня – рабочий день с 10:00 до 16:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 08:00 до 19:00.

Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:

— 10 июня – рабочий день с 08:00 до 14:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 09:00 до 16:00.

Аптека в Балаклаве на улице Мира, 5:

— 10 июня – рабочий день с 08:00 до 14:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 09:00 до 16:00.

Аптека на улице Макарова, 31:

— 10 июня – рабочий день с 10:00 до 16:00;

— 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 08:00 до 19:00.

Пункт выдачи льготных лекарственных препаратов на Северной стороне (в здании приемного покоя городской больницы № 4):

— 10, 11, 12 и 14 июня – нерабочие дни;

— 13 июня – рабочий день с 09:00 до 15:30.

Единый контакт-центр здравоохранения (круглосуточно, звонок бесплатный): 122 – с мобильных телефонов и стационарных телефонов.

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