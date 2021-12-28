Как решить проблему нехватки медицинских кадров в Республике Крым

Вопрос укомплектованности учреждений медицинским персоналом возможно решить только путем индивидуального подхода. Такое мнение высказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его информации, укомплектованность врачами в регионе составляет в общей сложности 79%, средним медицинским персоналом – 82%, младшим медперсоналом – 88%.

Только личное участие главврачей и сотрудников минздрава, которые отвечают за кадровую мобилизацию, поможет решить этот вопрос. На сегодня этот вопрос не решить только путем объявлений кадровых служб, это должно быть индивидуальной работой каждого главврача, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов выразил готовность оказывать персональное содействие в вопросах трудоустройства узких специалистов, а также субсидирования муниципальных образований.

Министр здравоохранения еженедельно такую работу проводит. С января по каждому муниципальному образованию будут публиковаться данные о том, где какой специалист необходим в ближайшее время. Надеюсь, что ситуацию переломим. Со своей стороны гарантирую помощь и меры поддержки по данному направлению, — пояснил Глава Крыма.

По словам Аксёнова, на текущий момент также рассматривается возможность устройства детей медицинских работников, приезжающих работать в Крым, в детские сады без очереди. По мнению Главы Республики, еще одним приоритетным направлением должно стать обеспечение медиков жильем в муниципалитетах.

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