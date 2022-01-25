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Как убирают снег в Симферополе

Как убирают снег в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:01 25.01.2022

В Симферополе работники муниципального бюджетного учреждения «Город» продолжают уборку и вывоз снега. Кроме того, проводится противогололедная обработка проезжей части и пешеходных коммуникаций. Основные работы по вывозу снега проводят ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Так, сегодня в ночную смену работали 10 комбинированных дорожных машин. Использовано около 75 тонн реагента.

Основная задача ночной смены – обеспечить проезд общественного и личного транспорта в утренние часы-пик. Дневная смена работает по менее загруженным и удалённым улицам и районам города. Сегодня днём на маршруты выходят 7 комбинированных дорожных машин, – рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Как убирают снег в Симферополе

С раннего утра на улицах столицы уже трудится 270 дворников «Города». В очистке тротуаров, пешеходных дорожек и других общественных пространств также задействованы 8 единиц спецтехники.

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Как убирают снег в Симферополе

В администрации Симферополя уточнили:

Ежедневно дворниками проводится работа по расчистке от снега и наледи, а также посыпке противогололедной смесью выходов из подъездов жилых домов МКД, придомовой территории и пешеходных дорожек.

Как убирают снег в Симферополе

25 января от МУП «Железнодорожный Жилсервис» в уборке было задействовано 40 дворников, израсходовано 2,4 тонны реагента.

75 дворников МУП «Центральный Жилсервис» использовали 2,2 тонны отсева.

80 человек от МУП «Киевский Жилсервис» произвели посыпку территорий 6,6 тоннами противогололёдного материала.

10 сотрудников МУП «Аванград» использовали для посыпки 100 килограмм реагента.

При отсутствии обработки на конкретных участках необходимо информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 60-49-09, +7 978 9443959, +7 918 0300112, — сообщили в администрации крымской столицы.

Как убирают снег в Симферополе


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