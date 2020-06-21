Как в России поддерживают медицинских работников

Свой профессиональный праздник российские медработники отмечают в третье воскресенье июня. Рассказываем, как законы защищают и поддерживают врачей, медсестер, фельдшеров — всех, кто давал клятву Гиппократа

Выплаты за работу с COVID-19.

Сейчас особая поддержка оказывается врачам в связи с распространением коронавируса. Медперсонал, оказывающий медицинскую помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена эта инфекция, а также сотрудники скорой помощи, оказывающие помощь таким гражданам, получат выплаты в размере:

врачам стационаров — 80 тыс. рублей в месяц;

среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей в месяц;

младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему медперсоналу скорой помощи — 25 тыс. рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года и не будут зависеть от количества фактически отработанного времени.

Также для медработников предусмотрены дополнительные выплаты, которые определяются в установленном проценте от средней зарплаты медработника в регионе в зависимости от его должности.

Кроме того, на работников медорганизаций – врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте.

Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше. Помимо этого, есть перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники также будут получать единовременную страховую выплату. В списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.

«Земский доктор».

С 1 января 2020 года были увеличены единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский доктор», переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, районов Крайнего Севера и Арктической зоны до 200%. В результате размер выплат превысил один миллион рублей.

Так, вдвое был увеличен размер «подъемных» врачам, которые в качестве места работы выберут больницы и ФАПы в селах и малых городах – с 1 млн рублей до 2 млн рублей (для врачей), с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (для фельдшеров).

Кроме того, дополнительные 1,5 млн рублей получат врачи, переезжающие на работу в села и рабочие поселки на удаленных и труднодоступных территориях, список которых утвержден властями регионов.

Эти единовременные компенсационные выплаты полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера принятым российским парламентом законом .

Штраф за непропуск «скорой».

В соответствии с принятым Госдумой законом в КоАП появилась статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст. 6.36).

За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Речь может идти, скажем, о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей.

Ответственность за непропуск машины «Скорой помощи» на дороге прописана отдельно: штраф за это нарушение такой же, а прав можно лишиться на срок до года.

Телемедицина.

Врачи, в соответствии с законом о телемедицине, могут помогать пациентам на расстоянии — консультировать их по телефону и интернету. С помощью телемедицины можно проводить консилиумы врачей, консультации, дистанционно наблюдать за здоровьем пациента. Помогать людям с помощью электронных средств связи можно в экстренных и плановых случаях. Также можно оказывать помощь и людям, находящимся в стационаре, и тем, кто лечится амбулаторно или вне медорганизации.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.