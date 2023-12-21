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Как в Симферополе пресекают несанкционированную торговлю ёлками  

Как в Симферополе пресекают несанкционированную торговлю ёлками  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Симферополь, Торговля в Крыму 13:20 21.12.2023

В Симферополе, по информации горадминистрации, создана специальная мобильная группа по выявлению и пресечению мест несанкционированной торговли ёлочной продукцией.

Сотрудники администрации крымской столицы, совместно с уполномоченными органами проводят рейдовые мероприятия на предмет выявления и пресечения мест несанкционированной торговли хвойной продукцией.

В рамках мониторинга улицы Киевской сотрудниками департамента административно-технического контроля и правоохранительными органами была обнаружена незаконная точка по реализации ёлочной продукции. В ходе работ на нарушителей составлены административные протоколы, которые будут рассмотрены на административной комиссии для принятия решения о назначении штрафных санкций, и изъята ёлочная продукция. Дальнейшая судьба данной продукции будет решаться в судебном порядке, — рассказали в администрации.

Как в Симферополе пресекают несанкционированную торговлю ёлками  

Рейды проводятся с 18 декабря и продлятся до 31 декабря включительно. Также содействие при проведении мероприятий оказывает МБУ «Город». Только за два последних дня выявлено 8 несанкционированных точек реализации ёлок.

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Как в Симферополе пресекают несанкционированную торговлю ёлками  

Напомним, что приобрести «правильные» новогодние ёлки гости и жители крымской столицы могут на специальных ёлочных базарах. Правда, цены «кусаются»: 1000 – 1200 – 1500 рублей за метр не каждый выложит.

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