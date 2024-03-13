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В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 21:33 13.03.2024

В Симферополе с 4 по 12 марта специалисты городского Департамента административно-технического контроля, совместно с сотрудниками МВД и сотрудниками минэкологии провели три совместных рейда, направленных на пресечение несанкционированной торговли.

В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

По результатам совместной работы на нарушителей, осуществляющих несанкционированную торговлю на системной основе, составлены протоколы об административном правонарушении и изъята продукция общим весом около 20 килограммов, — сообщили в администрации крымской столицы.

В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

Внимательные горожане уже прокомментировали эту новость, в том числе с иронией – 6-7-8 марта в городе цветами торговали чуть ли не на каждом углу, но эта «предпраздничная торговля» осталась незамеченной.

В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

Похоже, что гоняются только за теми, кто продукты продает, цветами недавно на каждом метре торговали, интересно, хоть одного поймали? – из комментариев в соцсетях.

В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

Фото: ВК, администрация Симферополя.

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