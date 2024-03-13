В Симферополе гоняли стихийных торговцев, но не трогали «бабушек с цветами»

В Симферополе с 4 по 12 марта специалисты городского Департамента административно-технического контроля, совместно с сотрудниками МВД и сотрудниками минэкологии провели три совместных рейда, направленных на пресечение несанкционированной торговли.

По результатам совместной работы на нарушителей, осуществляющих несанкционированную торговлю на системной основе, составлены протоколы об административном правонарушении и изъята продукция общим весом около 20 килограммов, — сообщили в администрации крымской столицы.

Внимательные горожане уже прокомментировали эту новость, в том числе с иронией – 6-7-8 марта в городе цветами торговали чуть ли не на каждом углу, но эта «предпраздничная торговля» осталась незамеченной.

Похоже, что гоняются только за теми, кто продукты продает, цветами недавно на каждом метре торговали, интересно, хоть одного поймали? – из комментариев в соцсетях.

Фото: ВК, администрация Симферополя.