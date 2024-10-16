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В Симферополе провели "летучий рейд" по местам стихийной торговли
Фото: администрация Симферополя

В Симферополе провели «летучий рейд» по местам стихийной торговли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Симферополь, Торговля в Крыму 17:38 16.10.2024

Специалисты управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя совместно с сотрудниками МВД по городу Симферополю провели рейд по пресечению стихийной торговли. Об этом сообщил главный специалист управления Ремзи Дадашов.

Очередной рейд по пресечению стихийной торговли был проведен в районе площади Куйбышева. Нарушители будут привлечены к мерам административной ответственности. Всего с начала текущего года было проведено свыше 300 рейдовых мероприятий, по результатам которых составлено более 1400 административных протоколов. Изъято более 2 тонн продукции.

Работа в данном направлении ведется постоянно. В местах, где нелегальная торговля имеет массовый характер, установлены ежедневные дежурства профильными специалистами. В усиленном режиме рейды проводятся на площади Куйбышева и прилегающих улицах, проспекте Победы, площади Московская и в районе Центрального рынка, — отметил Ремзи Дадашов.

Администрация Симферополя настоятельно призывает жителей и гостей города не покупать продукты питания, овощи, фрукты и другую продукцию у стихийных торговцев, так как это может быть опасно для вашего здоровья.

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