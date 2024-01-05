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Как вертолетчики ЧФ патрулируют пространство над Черным морем

Как вертолетчики ЧФ патрулируют пространство над Черным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:26 05.01.2024

Экипажи вертолётов палубной авиации Черноморского флота провели воздушное патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины, — говорится в сообщении.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики Морской авиации Черноморского флота осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров. Также, во взаимодействии с экипажем патрульного корабля были отработаны взлёты и посадки на палубу корабля на ходу.

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Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.

Помимо задач по патрулированию назначенных участков акватории Черного моря экипаж вертолёта отработал навыки по ведению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели.

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С тегами: Черноморский флот России

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