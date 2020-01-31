Как взаимодействуют крымские власти и Агентство по страхованию вкладов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрием Исаевым. Как сообщает пресс-служба Главы РК, обсуждены вопросы взаимодействия правительства Республики и Агентства.

Правительство Республики Крым и Агентство по страхованию вкладов конструктивно взаимодействуют по широкому кругу вопросов, касающихся поддержания стабильности и бесперебойной работы финансовой системы региона. Совместно с АСВ Правительство Крыма ведет активную работу в этом направлении, обеспечивая соблюдение законных интересов вкладчиков и заемщиков банков, – отметил Глава Крыма.

Юрий Исаев рассказал Главе Крыма о ситуации в ООО «КБ «Тальменка-банк», в отношении которого Агентство осуществляет функции конкурсного управляющего.

По словам Исаева, после признания ООО «КБ «Тальменка-банк» в 2017 году банкротом в Агентство начали поступать обращения физических лиц, жителей Крыма, содержащие информацию об оформлении от их имени фиктивных кредитных договоров в банке. По данным фактам Агентство направило в МВД России два заявления о совершении руководством ООО «КБ «Тальменка-банк» хищения принадлежащих банку денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам. В настоящее время по фактам, указанным в заявлениях, возбуждено уголовное дело, проводится необходимый комплекс следственных действий.

Агентство со своей стороны использует все правовые и организационные возможности для решения проблем заемщиков. В частности, мы как конкурсный управляющий на текущий момент не предъявляем исполнительные листы по полученным ранее судебным решениям, если от заемщика поступило заявление о фиктивности кредита. Для принятия дальнейших решений нам необходимо получить от органов следствия правовую оценку действий бывших руководителей банка, а также подтверждение фактов выдачи кредитов по подложным документам, – сказал Юрий Исаев.

В свою очередь, Сергей Аксёнов заверил: правительство Крыма окажет содействие АСВ в урегулировании ситуации, связанной с решением проблем крымчан, обманутых «Тальменка-банком».

Кроме того, в рамках встречи Сергей Аксёнов и Юрий Исаев обсудили процесс финансового оздоровления АО «Севастопольский Морской банк», о котором было объявлено 29 января. Глава АСВ выразил уверенность в том, что совместная работа Агентства и инвестора РНКБ Банк (ПАО) позволит повысить финансовую устойчивость санируемого банка и гарантировать его бесперебойную работу в дальнейшем.