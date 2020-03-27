Какие дополнительные меры по коронавирусу вводятся в Крыму

Людям старше 65 лет приказано сидеть дома.

В Крыму вводятся новые ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса. По информации вице-премьера – министра труда и соцзащиты Республики Елены Романовской, подготовлен Указ Главы РК. В нем — предварительно — такие меры:

— С 28 марта по 5 апреля, обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан имеющих (хронические) заболевания, которые находятся в зоне риска. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц.

— С 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов общественного питания, кроме предоставления продуктов на вынос, без нахождения там граждан. Ограничение не распространяется на общепиты, где питаются сотрудники ресурсоснабжающих предприятий и государственных органов, и предприятия, работающие в чистой зоне аэропорта Симферополь.

— Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, и мест продажи продуктов питания и товаров первой необходимости.

— Временно ограничено предоставление государственных и иных услуг в МФЦ.

— Приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, СПА- и фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов.

— Приостанавливается работа салонов красоты, бань и саун.

— Приостанавливается проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан.

— Приостанавливается посещение гражданами территорий общегородского значения: парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб. А также работа кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, работа учреждений библиотечной сети и культурно-досугового типа.

В Указе также:

— Рекомендации будут по контролю за пребыванием несовершеннолетних без сопровождения родителей в местах массового пребывания и скопления граждан. Ограниченно и временное трудоустройство подростков, достигших 14 лет

— Рекомендации гражданам воздержаться от посещения религиозных организаций и ограничить поездки, в том числе в целях туризма.

— С 28 марта по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях, детских лагерях, гостиницах, а также в иных санаторно-курортных организациях за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.