Какие проблемы медицины намерены решать в Крыму

В республиканском Совмине сегодня обсудили вопросы, связанные с кадровым и материально-техническим обеспечением медицинских учреждений, работу в целом медицины в Крыму в условиях санкций. На свое странице ВКонтакте Глава Крыма Сергей Аксёнов перечислил основные мероприятия, которые будут реализованы. Тезисно:

— Работа медучреждений Крыма должна быть приведена к федеральным стандартам и нормативам, в том числе и по уровню оплаты труда.

— Необходимо проработать вопрос организации целевого обучения для студентов-медиков, начиная с первого курса, и предусмотреть возможность увеличения стипендии для таких студентов.

— Практика выплаты компенсации за аренду жилья врачам должна распространяться и на средний медперсонал.

— Необходимо изыскать помещения, которые после ремонта могут быть использованы как общежития для медработников.

— Приобретение новой медицинской техники иностранного производства должно проводиться только при гарантии обеспечения последующего ремонта, техобслуживание и закупки запчастей.

— Важно не допускать назначения импортных лекарственных препаратов, которых нет в наличии, а обеспечить подбор отечественных аналогов.

— Начинает действовать упрощенная процедура трудоустройства врачей из числа вынужденных переселенцев с Украины в медучреждения Крыма. Еще раз напоминаю, что только личное активное участие каждого главврача поможет решить не только кадровую проблему, но и обеспечит стабильную работу учреждения здравоохранения, а также высокий уровень оказания помощи гражданам, — подчеркнул Аксёнов.

Как стало известно в ходе совещания, для граждан, прибывших с территории Украины, упрощен порядок трудоустройства. На сегодняшний день, для того чтобы устроиться на работу, специалисту из Украины потребуется только паспорт и наличие медицинского образования.

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