Какие виды пиццы бывают?

Пицца — одно из самых популярных и любимых блюд в мире, чья история насчитывает сотни лет. Существует огромное количество разновидностей пиццы, которые отличаются ингредиентами, способами приготовления и региональными особенностями. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды пиццы, которые можно встретить по всему миру.
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Классическая итальянская пицца
На родине этого блюда, в Италии, особенно ценятся классические варианты:
- «Маргарита» – классика жанра: тонкая хрустящая лепешка с карминово-красными томатами, снежно-белой моцареллой, весенне-зелёным базиликом, оливковым маслом и специями.
- Пицца Неаполитанская часто имеет тонкое тесто и простую начинку: томаты, оливковое масло, чеснок и орегано.
- «Маринара»: розовая ветчина, жемчужный сыр, облачно-белые шампиньоны, оливковое масло с характерной горчинкой и, конечно, брызги итальянских трав. Сочный неаполитанский пейзаж в съедобной рамке!
- «Дьябола»: тесто цвета льна, кремово-бежевый сыр «Моцарелла», папоротниково-зелёный халапеньо, бронзовые колечки жареного лука, острый соус, масло «Extra virgine», яркие штрихи болгарского перца. В этой пицце собран весь огонь знаменитого Везувия.
Американский стиль
Американский стиль пиццы отличается более толстым слоем теста и обильной начинкой:
- Пепперони — одна из самых популярных в США начинок с тонко порезанной колбасой пепперони.
- Пицца Чикаго — ещё называемая “глубокая”, эта пицца похожа на пирог с высоким бортом и большим количеством сыра и соуса.
Современные разновидности
Современные течения дали жизнь многочисленным интересным вариациям:
- Барбекю — где курение или запекание выполняется с использованием соусов на основе барбекю.
- Гавайская пицца — сладкий вкус ананасов сочетается здесь с соленым вкусом ветчины.
Постная или вегетарианская
Для людей, следующих посту или предпочитающих не употреблять продукты животного происхождения, разработаны особые рецепты:
- Вегетарианские вариации обычно содержат обильное количество овощей без добавления мясных продуктов.
- Постные пиццы полностью исключают использование яйца или молочных продуктов.
Это лишь некоторые из самых распространённых видов пиццы. Каждый регион может предложить свою уникальную интерпретацию этого замечательного блюда – это то, что делает культуру приготовления пиццы такой разнообразной и интересной для изучения.
В современном мире заказать пиццу с доставкой можно в любом городе.
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