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Какие виды пиццы бывают?
фото: pikist.com

Какие виды пиццы бывают?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:37 09.02.2024

Пицца — одно из самых популярных и любимых блюд в мире, чья история насчитывает сотни лет. Существует огромное количество разновидностей пиццы, которые отличаются ингредиентами, способами приготовления и региональными особенностями. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды пиццы, которые можно встретить по всему миру.

Классическая итальянская пицца

На родине этого блюда, в Италии, особенно ценятся классические варианты:

  • «Маргарита» – классика жанра: тонкая хрустящая лепешка с карминово-красными томатами, снежно-белой моцареллой, весенне-зелёным базиликом, оливковым маслом и специями.
  • Пицца Неаполитанская часто имеет тонкое тесто и простую начинку: томаты, оливковое масло, чеснок и орегано.
  • «Маринара»: розовая ветчина, жемчужный сыр, облачно-белые шампиньоны, оливковое масло с характерной горчинкой и, конечно, брызги итальянских трав. Сочный неаполитанский пейзаж в съедобной рамке!
  • «Дьябола»: тесто цвета льна, кремово-бежевый сыр «Моцарелла», папоротниково-зелёный халапеньо, бронзовые колечки жареного лука, острый соус, масло «Extra virgine», яркие штрихи болгарского перца. В этой пицце собран весь огонь знаменитого Везувия.

Американский стиль

Американский стиль пиццы отличается более толстым слоем теста и обильной начинкой:

  • Пепперони — одна из самых популярных в США начинок с тонко порезанной колбасой пепперони.
  • Пицца Чикаго — ещё называемая “глубокая”, эта пицца похожа на пирог с высоким бортом и большим количеством сыра и соуса.

Современные разновидности

Современные течения дали жизнь многочисленным интересным вариациям:

  • Барбекю — где курение или запекание выполняется с использованием соусов на основе барбекю.
  • Гавайская пицца — сладкий вкус ананасов сочетается здесь с соленым вкусом ветчины.

Постная или вегетарианская

Для людей, следующих посту или предпочитающих не употреблять продукты животного происхождения, разработаны особые рецепты:

  • Вегетарианские вариации обычно содержат обильное количество овощей без добавления мясных продуктов.
  • Постные пиццы полностью исключают использование яйца или молочных продуктов.

Это лишь некоторые из самых распространённых видов пиццы. Каждый регион может предложить свою уникальную интерпретацию этого замечательного блюда – это то, что делает культуру приготовления пиццы такой разнообразной и интересной для изучения.

В современном мире заказать пиццу с доставкой можно в любом городе.

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