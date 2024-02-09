Какие виды пиццы бывают?

Пицца — одно из самых популярных и любимых блюд в мире, чья история насчитывает сотни лет. Существует огромное количество разновидностей пиццы, которые отличаются ингредиентами, способами приготовления и региональными особенностями. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды пиццы, которые можно встретить по всему миру.

Классическая итальянская пицца

На родине этого блюда, в Италии, особенно ценятся классические варианты:

«Маргарита» – классика жанра: тонкая хрустящая лепешка с карминово-красными томатами, снежно-белой моцареллой, весенне-зелёным базиликом, оливковым маслом и специями.

Пицца Неаполитанская часто имеет тонкое тесто и простую начинку: томаты, оливковое масло, чеснок и орегано.

«Маринара»: розовая ветчина, жемчужный сыр, облачно-белые шампиньоны, оливковое масло с характерной горчинкой и, конечно, брызги итальянских трав. Сочный неаполитанский пейзаж в съедобной рамке!

«Дьябола»: тесто цвета льна, кремово-бежевый сыр «Моцарелла», папоротниково-зелёный халапеньо, бронзовые колечки жареного лука, острый соус, масло «Extra virgine», яркие штрихи болгарского перца. В этой пицце собран весь огонь знаменитого Везувия.

Американский стиль

Американский стиль пиццы отличается более толстым слоем теста и обильной начинкой:

Пепперони — одна из самых популярных в США начинок с тонко порезанной колбасой пепперони.

Пицца Чикаго — ещё называемая “глубокая”, эта пицца похожа на пирог с высоким бортом и большим количеством сыра и соуса.

Современные разновидности

Современные течения дали жизнь многочисленным интересным вариациям:

Барбекю — где курение или запекание выполняется с использованием соусов на основе барбекю.

Гавайская пицца — сладкий вкус ананасов сочетается здесь с соленым вкусом ветчины.

Постная или вегетарианская

Для людей, следующих посту или предпочитающих не употреблять продукты животного происхождения, разработаны особые рецепты:

Вегетарианские вариации обычно содержат обильное количество овощей без добавления мясных продуктов.

Постные пиццы полностью исключают использование яйца или молочных продуктов.

Это лишь некоторые из самых распространённых видов пиццы. Каждый регион может предложить свою уникальную интерпретацию этого замечательного блюда – это то, что делает культуру приготовления пиццы такой разнообразной и интересной для изучения.

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