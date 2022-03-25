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«Калибры» ударили из Черного моря. «Прилетело» под Киев

«Калибры» ударили из Черного моря. «Прилетело» под Киев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:16 25.03.2022

Российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом, — сказал Конашенков. — Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

В Telegram-каналах распространено видео предположительного запуска «Калибров» из Черного моря с борта малого ракетного корабля.

Узнайте больше:  Минобороны РФ показало видео пуска ракет «Калибр» с корабля Черноморского флота

Ранее Минобороны России показало видео, как корабль ВМФ России наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ.


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