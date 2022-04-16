Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова работает

С 16 апреля, после перерыва, связанного с профилактическими работами, снова заработала канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри». Об этом сообщается на сайте дороги.

С 16 апреля канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров. Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде, — говорится в сообщении.

Так что перед планируемой поездкой «на канатку» следует уточнять информацию о ее работе (на сайте или по телефонам +7 (978) 278 32 59 и +7 (978) 109 58 09).

Канатная дорога от южнобережного поселка Мисхор на плато Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью в 1 670 м и с углом подъема в 46 градусов. Менее чем за 15 минут по ней осуществляется подъем на высоту 1 153 м, откуда открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

Ежегодно услугами канатной дороги пользуются около 500 тысяч туристов. Она работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри приблизительно на 7-10 градусов ниже, чем у побережья. Рекомендуем при себе иметь теплые вещи. По ссылке полный список правил пользования канатной дорогой .