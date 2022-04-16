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Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова работает
Фото: kanatka.com

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова работает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 16.04.2022

С 16 апреля, после перерыва, связанного с профилактическими работами, снова заработала канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри». Об этом сообщается на сайте дороги.

С 16 апреля канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров. Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде, — говорится в сообщении.

Так что перед планируемой поездкой «на канатку» следует уточнять информацию о ее работе (на сайте или по телефонам +7 (978) 278 32 59 и +7 (978) 109 58 09).

Канатная дорога от южнобережного поселка Мисхор на плато Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью в 1 670 м и с углом подъема в 46 градусов. Менее чем за 15 минут по ней осуществляется подъем на высоту 1 153 м, откуда открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

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Ежегодно услугами канатной дороги пользуются около 500 тысяч туристов. Она работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри приблизительно на 7-10 градусов ниже, чем у побережья. Рекомендуем при себе иметь теплые вещи. По ссылке полный список правил пользования канатной дорогой.


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