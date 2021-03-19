Карл у Клары… А оказалось, что кораллы через границу перевозить нельзя, так-то

Сотрудники Крымской таможни пресекли незаконный вывоз двух кораллов.

Сотрудники Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни в пункте пропуска МАПП Армянск пресекли незаконный вывоз двух кораллов, которые предположительно находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В ходе осмотра транспортного средства, убывающего с территории Республики Крым, в багажнике автомобиля гражданина РФ сотрудники Крымской таможни обнаружили два коралла. Поясняя ситуацию, мужчина рассказал, что кораллы вёз как сувенир для дочери. Об ограничениях на перемещение таких объектов через границу не знал.

Вывоз объектов, подпадающих под действие Конвенции (СИТЕС), возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, такие товары подлежат обязательному письменному декларированию, — рассказал начальник Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни Сергей Бронишевский.

С целью идентификации кораллы направлены на экспертизу. По факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товара и его недекларирования по установленной форме рассматривается вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Если экспертиза подтвердит, что кораллы являются объектами СИТЭС, нарушителя ждёт административный штраф и конфискация предметов правонарушения.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.