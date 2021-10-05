Кассация не помогла. Суд не смягчил приговор экс-главе администрации Евпатории Андрею Филонову

Нынешние события в Евпатории затмили информацию о деле экс-главы администрации курортного города Андрея Филонова. Впрочем, в этом деле, как минимум в вопросе приговора все по-прежнему. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил этот приговор – 6,5 лет колонии.

Жалоба адвокатов осталась без удовлетворения, – сообщает «Интерфакс».

В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по делу экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Филонов был приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения. Позже Верховный суд Крыма увеличил срок наказания до 6 лет и 6 месяцев.

Филонов был задержан 3 апреля 2019 года, на следующий день его заключили под стражу. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составила 80 млн рублей.