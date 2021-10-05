Следственные действия проведены… никто не задержан. Еще о ситуации в Евпатории

Глава муниципального округа — председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко остаётся на свободе после проведения обысков в её рабочем кабинете. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Были проведены оперативно-следственные действия на рабочем месте председателя Евпаторийского городского совета. Задержание либо арест к Олесе Харитоненко не применялись. Она остается на своем рабочем месте. В рамках расследования экономических преступлений такое возможно, – пояснил собеседник агентства.

Источник «Крыминформа» подтвердил, что обыски сегодня прошли и у главы администрации Евпатории Романа Тихончука. Он может быть свидетелем по уголовному делу.

По неофициальным данным, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ. Дело касается изменения целевого назначения земельного участка под строительство жилого дома.

Отметим, что и ТАСС опровергает информацию о задержании председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко.

Она на месте, находится в своем кабинете. Она не задержана. Информация о задержании ложная. Олеся Викторовна здесь, в своем кабинете, — сказала собеседница агентства — заместитель председателя горсовета Евпатории Эмилия Леонова.

Она добавила, что Харитоненко находится в настоящее время на лечении.

Сейчас все свои дела здесь закончит и поедет на лечение, — отметила зампредседателя горсовета.

Заметим, что до сих пор нет официальной информации от силовиков.