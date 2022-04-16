Касторовое масло — народные рецепты очищения организма

Касторовое масло — один из самых известных и результативных способов избавиться от шлаков. Касторовое масло доступно по цене и легко усваивается организмом. Эффективным способом очищения является использование касторового масла — касторка. Входящие в этот натуральный продукт компоненты, вступают во взаимодействие с ферментами, вызывают испражнение и эффективно очищают пищеварительную систему и стенки кишечника в частности. На 75 % этот продукт состоит из масла, 20 % составляет белок, 3% рецитин и 2% алкалоиды. Способ нашел не только сторонников, но также и противников.

Касторовое масло — состав

Касторовое масло-это растительное масло , отжатое из бобов клещевины. Это почти бесцветная или бледно-желтая жидкость с ярко выраженым вкусом и запахом. Температура кипения составляет 313 °C (595 °F), а плотность-0,961 г/см3. Он включает смесь триглицеридов, в которой около 90% жирных кислот являются рицинолеатами. Олеиновая кислота и линолевая кислота являются другими важными компонентами.

Клещевина. В семенах клещевины содержится 45–60% невысыхающего жирного масла, в состав которого входит глицерид ненасыщенной рицинолевой кислоты (касторовое масло), фермент липаза, стеариновая, олеиновая, линолевая кислоты и глицерин. Ещё в семенах растения обнаружены белковые вещества, такие как глобулин и альбумин, небольшое количество алкалоидов, малое количество безазотистых веществ и клетчатка.

В составе травы присутствует и такое ядовитое вещество белкового характера как рицин. При холодном прессовании семян для получения из них масла (с последующей обработкой паром и горячей водой) некоторое количество яда уничтожается, большая часть его остается в отходах – жмыхе. Рицин – это протоплазматический яд, он подавляет биосинтез белка на уровне рибосом. Он находится во всех частях растения и является побочным продуктом при производстве касторового масла.

Кроме того, в семенах растения присутствует большое количество микро- и макроэлементов: калия, кальция, магния, железа и прочих. В лекарственных целях используют листья и семена растения, получая из них касторовое масло. Оно является слабительным, ранозаживляющим и противовоспалительным средством.

В плодах клещевины содержится рицин — рицин, вызывающее сильнейшее отравление. К этому яду ещё не создано противоядие, он во много раз токсичнее цианистого калия, газа зарина и яда кобры.

Лекарственное средство выпускается в виде масляного раствора. Его наливают в бутылки из темного стекла. Формы:

масляный раствор для приема внутрь и наружного использования ― 30, 50 мл;

для употребления внутрь ― 30, 50 мл;

косметическое ― 25, 30, 50, 100 мл.

Выбор формы зависит от вида патологии и целей использования.

В воде касторовое масло не растворяется, зато оно хорошо растворяется в спирте. На воздухе оно густеет, но не окисляется, при температуре ниже минус 15 °C может застыть до состояния желе.

Показания к применению касторового масла Основное показание к применению касторки для здоровья кишечника — очищение полостей от кала и застойных явлений. Касторка применяется в качестве «скорой помощи» при запорах. Показаниями к очищению выступают такие состояния и болезни: тяжесть в желудке, ощущение «перенасыщения», застоя пищи;

зловонный запах изо рта;

вздутие в желудке, кишечнике;

лекарственные интоксикации;

расстройства стула;

повышенное газоотделение из ректального просвета;

хронический запор. Эффективность от применения отмечается уже в течение суток после применения.

Очищение кишечника касторовым маслом

Очищение кишечника касторовым маслом, это, пожалуй, один из лучших способов для тщательного очищения кишечника. Очистить кишечник от каловых камней можно разными способами — это клизма, гидроколонотерапия, Шанк-Пракшалана, но вот основные загрязнения находятся между «ресничек» кишечника. У них масло подобная, вязкая структура и водой эти загрязнения не вымываются.

Но хорошо вымываются касторовым маслом. Аюрведа называет касторку «львом среди масел», она обладает самой высокой очистительной способностью. После употребления, масло не переваривается, а раздражая ворсинки кишечника, заставляет их сжиматься и как бы «вытряхивает» все залежи которые находится между ресничками, на стенках кишечника. Очищаются и сами «реснички» кишечника, а они ведь играют одну из важнейших ролей в усвоение пищи, витаминов, микроэлементов.

Сам рецепт

Касторовое масло — 1 грамм на 1 килограмм веса, если, к примеру, вес составляет 90 килограмм, то берем 90 грамм касторового масла, это будет три пузырька по 30 миллилитров. Еще понадобится два лимона, лимонный сок готовится из расчета один к двум. На 1 грамм касторового масла 2 грамма сока. Если вы взяли 90 миллилитров касторки, тогда лимонного сока понадобится 180 грамм. Некоторым лимон может не подойти по каким- либо причинам, тогда его можно заменить грейпфрутом.

Считается если вес больше 100 килограмм, то плюс 20 миллилитров. Но я бы не тороплась с увеличением дозировки, поскольку касторовое масло — это достаточно мощное средство.

В день очищения последний прием пищи в 13 часов. Лучше всего овсяную кашу, сваренную на воде. В 17 часов пьем касторовое масло и запиваем его приготовленным соком. Масло лучше пить залпом, выдохнули, выпили, запили соком. Вкуса у масла нет, но есть своеобразный запах. Можно даже закусить несколькими дольками грейпфрута, апельсина.

Касторовое масло (касторка) начнет действовать через 40 минут, а может через 2 часа, а может только утром. Поэтому нужно будет, находится дома. Можно понаблюдать, что будет выходить. Не удивляйтесь, если увидите паразитов, касторка обладает мощным противопаразитарным свойством.

Время приема касторки можно сдвигать ближе к ночи, самое главное, чтобы прошло минимум 5 часов после последнего приема пищи и после приема масла в течение 8 часов также нельзя употреблять пищу, иначе исчезнет весь эффект. Некоторым нравится прием касторового масла перед сном, объясняется тем, что иногда после приема масла возникает тошнота, а во сне вы этого не почувствуете. Если тошнота все же возникла можно пососать дольку лимона или выпить немного лимонного сока.

На следующий день ваша пища должна быть легкой — овощи, фрукты, овсянка, рис на воде. Чеснок, лук, перец, алкоголь, все острое в этот день надо исключить.

После и во время очищения в связи с выбросом токсинов возможно интоксикация, общая слабость, головная боль, затуманенность в голове, может болеть и крутить живот.

Если постоянно пить касторку от запоров, то может развиться привыкание и атония кишечника. Поэтому с целью опорожнения прямой кишки ее принимают разово или курсами от 3 до 7 дней. Затем обязателен перерыв. Стандартная дозировка – 1 г масла на 1 кг веса, однако для каждого конкретного случая выработана своя схема:

Общее очищение кишечника и снижение веса: 2 ч. л. утром за час до завтрака (спустя полчаса рекомендуется выпить стакан теплой воды) в течение 1 недели. Через неделю перерыва можно вновь повторить 7- дневный курс. Нормализация метаболизма, соблюдение диеты: 1 ч. л. касторки с цикорием или кефиром (в равных пропорциях) утром натощак в течение 1-2 недель. Разово при запоре: 30 г (для взрослых) или 10 г (для детей) 1 раз в сутки на протяжении 1-3 дней. Разгрузочные дни (1 раз в неделю): 1 ст. л. с утра натощак (при весе тела свыше 90 кг – 2 ст. л.).

Из-за неприятного вкуса многие касторку не любят и предпочитают капсулированный продукт. Но для взрослого человека это не большое облегчение, ведь средняя разовая доза составляет до 30 капсул, что тоже не очень хорошо воспринимается организмом.

Противопоказанием является беременность, заболевания в стадии обострения. Очищение кишечника касторкой является мощным, оздоровительным методом. Сколько всего выйдет, вы удивитесь. Процедуру желательно пройти несколько раз, а уже потом переходить к очищению печени.

Как правильно пить касторовое масло

Подобная манипуляция требует специальной подготовки. Непосредственно процедуру лучше проводить на выходных днях.

Касторку и смеси с ней пьют обязательно в теплом видеЗа неделю до обозначенного дня совершается переход на облегченное питание, в которое включаются крупы, кисломолочная продукция, овощи, фрукты и свежевыжатые соки.

Последний прием пищи производится в вечернее время накануне предстоящей утренней очистки. По окончании 7 дней, за сутки до манипуляций проводится контрольное взвешивание для правильного расчета дозирования препарата. Касторку и смеси с ней пьют обязательно в теплом виде. Любой раствор всегда нужно готовить свежий, хранить его нельзя. Пить средство нужно непременно натощак. В последующие 12 часов после чистки прием пищи запрещен, разрешена только питьевая вода в неограниченных количествах. Еще два-три дня желательно употреблять только фрукты и овощи. Во избежание побочных явлений перед использованием следует провести тест на возможную аллергическую реакцию. Обязательно учитывайте противопоказания, потому что одним на благо, а другим прием касторки может нанести вред. Помните, что эта процедура разрешена к проведению не чаще, чем один раз за три месяца во избежание дисбактериоза и других неприятных проблем с кишечником! По окончании данных лечебных мероприятий необходимо заняться восстановлением микрофлоры кишечника. Для этих целей следует принимать пробиотики, содержащиеся в специальных напитках и йогуртах.

Сколько пить касторового масла

Тут расчет простой: на 1 кг веса берется 1 мл касторки.

К сведению, в 1-й чайной ложке содержится примерно 4,8 грамм касторки, в столовой — 17,2.

Считаем: если ваш вес равен 60 кг, нужно выпить 60 мл масла, т.е.

60/17,2= примерно 3 столовых ложки или 2 аптечных пузырька по 30 мл.

Итак, после проведения подготовительных процедур просыпаемся пораньше, лучше часа в 4 утра, подогреваем отмеренное количество чистой касторки или смесь, залпом выпиваем и можно опять ложиться спать.

Спустя 2-4 часа, у кого то и более, начнется вывод каловых масс.

После такой процедуры вы увидите явные положительные изменения:

происходит снижение веса

улучшается состояние кожных покровов

проходит изжога, вздутие живота и постоянно присутствующий дискомфорт

организм очищается от шлаков, токсинов

улучшается пищеварение

По отзывам, пробовавшие эту методику утверждают, что после очищения возникает необычное чувство легкости и расслабленности. Отдельные категории предъявляли жалобы на присутствующие, но быстропроходящие побочные явления – сонливость, чувство усталости и несильные головные боли.

Простой способ очистки печени касторкой

Не менее популярен способ чистки печени касторовым маслом и лимонным соком.

Этот вид очищения печени не требуется предварительно подготовки в виде клизмы, так как касторовое масло само по себе является эффективным слабительным средством.

За день до процедуры нужно лишь употреблять легкие блюда и нежирные продукты. Перед проведением чистки печени и кишечника касторовым маслом и лимонным соком запрещается что-либо кушать во второй половине дня после 12.00.

Перед сном на голодный желудок следует принять касторовое масло (касторка) из расчета 1 г на каждый кг вашего веса. Налейте касторовое масло в стеклянную емкость и поставьте в тарелку с горячей водой. Затем возьмите лимон и отожмите сок. Лимонного сока должно быть в 2 раза больше. Сок не нужно разбавлять водой и, тем более, подслащивать сахаром.

Подогретое касторовое масло выпейте залпом, а после этого запейте его чистым соком лимона. После касторки и лимонного сока нельзя употреблять какую-либо пищу и воду. Теперь можно ложиться спать.

Касторка может вызывать сильные приступы тошноты, поэтому данную процедуру нужно проводить на ночь – во сне приступы тошноты сглаживаются. Если же выпить касторовое масло утром, весь день будет испорчен плохим самочувствием.

Очищение организма начнется примерно через 2 часа после приема касторового масла. Выбирая этот способ чистки печени, учтите, что вместе со шлаками из организма уйдет вся лишняя жидкость.

Очистка кишечника коньяком с касторовым маслом

В народной медицине коньяк с давних пор используют как эффективное и безопасное средство от глистов, поскольку дубильные вещества после настаивания в бочке и виноградный спирт обладают противопаразитарными свойствами.

Внимание! Самолечение может нанести вред здоровью, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Соединив вековой опыт и современные знания в области паразитологии, народные целители разработали методику избавления от паразитов при помощи коньяка с касторовым маслом:

До начала очистки приобрести бутылку 3–5-звёздочного коньяка. Важно, чтобы напиток был настоящим, выдержанным в дубовой бочке. Спиртное, содержащее красители и ароматизаторы, для очистки не подходит. Также требуется касторовое масло. Предпочтительнее препарат в бутылочках по 50 г. Касторка в капсулах медленнее действует. Но для детей и больных с сильным рвотным рефлексом разрешено принимать капсулы. Принимать очищающие средства ночью, поскольку высока вероятность того, что на следующий день будет сложно выйти из дома.

Начало очистки лучше назначить на выходной день, желательно – на убывающей луне.Удобнее всего отметить в календаре даты проведения процедур:

5 ночей – приём препаратов;

10 дней – перерыв;

5 ночей – приём препаратов;

7 дней – перерыв;

5 ночей – приём препаратов.

За 7–14 дней до начала приёма коньяка с касторовым маслом (касторка) лучше отказаться от пищи животного происхождения, сладостей (кроме мёда), солений и маринадов, кофе. Диета должна состоять из каш (кроме манной), неострых овощных блюд, салатов из овощей, заправленных растительным маслом, фруктов. Чай заменяют травяными настоями: мяты, крапивы, чабреца. Рекомендовано каждый день или хотя бы через 1–2 дня ставить клизмы из 2 л воды с 1 чайной ложкой соли и 1 столовой ложкой яблочного уксуса. В день перед началом очистки лёгкий ужин должен быть не позднее 18 часов. В 2 часа ночи выпить 2 столовых ложки коньяка и 2 столовых ложки крепкого сладкого чая. Норма для ребёнка до 12 лет – в 2 раза меньше (по 1 столовой ложке). Через полчаса выпить 50 г касторового масла (норма для ребёнка – 30 г). Масло будет легче пить немного подогретым на водяной бане. Чтобы избавиться от неприятного привкуса, касторку допускается запить глотком лимонного или грейпфрутового сока. Примерно в 5 утра должен опорожниться кишечник. Однако это зависит от индивидуальных особенностей и степени зашлакованности организма. После завершения курса в течение минимум 3-х недель каждое утро за полчаса до еды пить по столовой ложке льняного масла, что позволит уничтожить патогенную микрофлору в кишечнике. Очистку от гельминтов рекомендуется проводить раз в год.

Преимущества очищения касторовым маслом и коньяком

В 2 часа ночи наступает пик активности гельминтов. Поэтому люди, заражённые паразитами, нередко в это время просыпаются от голода и идут к холодильнику. Сладкий чай для глистов – приманка, а от коньяка некоторые из них погибают, другие просто отваливаются от внутренних стенок кишечника (обычно паразиты держатся на стенках с помощью присосок). Благодаря касторовому маслу гельминты покидают организм вместе с каловыми массами.

Внутренняя поверхность кишечника покрыта ресничками, способствующими передвижению отходов жизнедеятельности по направлению к анальному отверстию. Из-за неправильного питания реснички покрываются слизью и плохо выполняют свои функции. Клизмы перед началом приёма коньяка с касторовым маслом делают для того, чтобы избавиться от каловых камней и очистить реснички от слизи.

В литературе иногда встречаются советы пить касторовое масло и коньяк по утрам или в 19 часов. Но утром очищающие препараты не так эффективны, как ночью. Кроме того, в этом случае вообще придётся целый день оставаться дома.

Максимальная активность толстого кишечника приходится на время с 5 до 7 часов утра. Очистка от паразитов в 19 часов лишает кишечник (а заодно и его хозяина) покоя на всю ночь.

Противопоказания и специальные указания

Несмотря на пользу для пищеварительной системы, масло (касторка), как и другие компоненты для перорального применения или клизм, имеют целый ряд противопоказаний:

маточные кровотечения у женщин;

внутренние кровотечения желудка, кишечника;

дисбактериоз или нарушение ферментного обмена;

опухоли любого генеза;

хронические патологии почек, мочевыводящих путей;

патологии сердечно-сосудистой системы.

С осторожностью следует применять очистительные процедуры при:

беременности и лактации,

обострении геморроидальной болезни,

болях в животе неясной природы.

Касторовое масло для ресниц

Для восстановления ресниц касторовое масло разводят с другими маслянистыми жидкостями (масло пшеницы, льна, миндальное). Готовый масляный раствор наносят при помощи одноразовой щеточки для туши. Использовать масла для ресниц нужно аккуратно, чтобы средство не попало на слизистую глаз. При неправильном нанесении возможен конъюнктивит. Маску для ресниц выдерживают на протяжении 1 часа, после чего средство удаляют при помощи ватного тампона и жидкости для снятия макияжа. Далее тщательно промывают глаза водой.

Касторовое масло для лица

Пациенты часто интересуются, как использовать касторовое масло от прыщей. При лечении угревой сыпи на лице готовят маски с касторкой (от нескольких капель до 5 мл масла):

с глиной;

фруктами;

маслами (жожоба, арганы и другие).

Смесь наносят на кожу, выдерживают 20-30 минут, после чего смывают. Процедуру делают 1-2 раза за неделю.

Касторка для суставов и мышц

Растирание болезненных участков тела теплым маслом снимает боль и воспаление, расслабляет мышцы, смягчает кожу. Растирания актуальны при:

остеохондрозе;

артрите;

вальгусной деформации («шпоре»);

деформации («шпоре»); артрозе;

ревматизме;

растяжении связок;

перенапряжении мышц после физических нагрузок.

Помогают также теплые масляные компрессы, примочки, ванночки, массаж с маслом. Так, при «шпорах» пятку смазывают касторкой и прикладывают горячую грелку – тепло облегчает проникновение активных компонентов.

Касторовое масло и применение в уходе за кожей, ногтями, волосом

Жирные кислоты касторового масла во главе с рицинолевой чрезвычайно полезны для кожи всех типов, в том числе жирной и проблемной – благодаря дезинфицирующему и регулирующему свойству. Кроме того, касторка — являясь базовым маслом — увлажняет, питает, смягчает кожу, избавляет от сухости, выравнивает тон, осветляет, тонизирует подкожный кровоток, стимулирует выработку коллагена и эластина. В уходе за зрелой кожей касторка хорошо омолаживает, а в более молодом возрасте она поможет дольше сохранять упругость и гладкость.

В чистом виде масло (касторка) годится в качестве крема для век, губ, дневного или ночного ухода (если не вызывает отечности), компонента масок.

Сухая кожа лица. Питательно-увлажняющая еженедельная маска: один желток взбить со столовой ложкой касторки, нанести на 10 минут (по мере подсыхания маски нужно освежать слои). Для жирной кожи подойдет аналогичная маска с белком вместо желтка.

Питательно-увлажняющая еженедельная маска: один желток взбить со столовой ложкой касторки, нанести на 10 минут (по мере подсыхания маски нужно освежать слои). Для жирной кожи подойдет аналогичная маска с белком вместо желтка. Морщины. Для профилактики старения полезна смесь из касторки, оливкового и облепихового масел (2:1:1). Наносится ежедневно на 20 минут, остатки убираются салфеткой.

Для профилактики старения полезна смесь из касторки, оливкового и облепихового масел (2:1:1). Наносится ежедневно на 20 минут, остатки убираются салфеткой. Тусклая кожа. Фруктово-касторовые смеси заряжают кожу энергией, здоровьем, сиянием. При сухой коже берут мякоть банана, абрикоса или дыни, при жирной – яблока или киви, комбинированной – бруснику. Столовую ложку фруктового пюре смешивают с чайной ложечкой касторки, наносят на кожу на 15 мин., смывают. Маска хороша не только для лица, но и для зоны декольте, рук, бедер, ягодиц.

Фруктово-касторовые смеси заряжают кожу энергией, здоровьем, сиянием. При сухой коже берут мякоть банана, абрикоса или дыни, при жирной – яблока или киви, комбинированной – бруснику. Столовую ложку фруктового пюре смешивают с чайной ложечкой касторки, наносят на кожу на 15 мин., смывают. Маска хороша не только для лица, но и для зоны декольте, рук, бедер, ягодиц. Пигментация. Для осветления кожи понадобится огуречный или лимонный сок: на столовую ложку добавить чайную – касторки. Наносят точечно на участки пигментации (веснушки).

Для осветления кожи понадобится огуречный или лимонный сок: на столовую ложку добавить чайную – касторки. Наносят точечно на участки пигментации (веснушки). Губы. Домашний бальзам для нежной кожи губ: касторка + вазелин в соотношении 4:3. Смазывать губы перед выходом на улицу либо 2-3 раза в день.

Домашний бальзам для нежной кожи губ: касторка + вазелин в соотношении 4:3. Смазывать губы перед выходом на улицу либо 2-3 раза в день. Руки. Для маски берут поровну мед и касторовое масло. Применение: намазать на руки, надеть полиэтиленовые перчатки, держать полчаса-час.

Для маски берут поровну мед и касторовое масло. Применение: намазать на руки, надеть полиэтиленовые перчатки, держать полчаса-час. Мозоли, грубые пятки. Подогреть масло на водяной бане, смазать ступни, надеть носочки, оставить на ночь.

Очищение организма касторовым маслом: отзывы

Очищение организма маслом имеет как своих почитателей, так и противников. Почитатели считают, что лучшего способа для выведения шлаков и токсинов из организма, чем масло, не существует.Процедуры довольно не обременительны, не занимают много времени, экономны и при этом пользу здоровью приносят.

А вот противниками, как правило, являются врачи. Они говорят, что человеческий организм «не доменная печь» и лишних шлаков он не имеет. Все, что есть в человеческом организме – ему необходимо.

Узнайте больше:

Клещевина — лечебные свойства и применение

По материалам — http://neparazit.ru , https://parazit-off.ru/.ru