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Катерное сообщение с Радиогоркой возобновят. Специалисты обследуют причал на Михайловской батарее
Фото: ВК, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова"

Катерное сообщение с Радиогоркой возобновят. Специалисты обследуют причал на Михайловской батарее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:28 04.01.2024

Специалисты ГУП «Севэлектроавтотранс» в эти дни продолжает работы по комплексному обследованию гидротехнического сооружения музейного комплекса «Михайловская батарея». Положительный результат позволит возобновить катерное сообщение с Радиогоркой по временной схеме.

После заключения специалистов, будет решен вопрос об осуществлении морских пассажирских перевозок с использованием причала N4, который может стать резервным вариантом для возобновления сообщения «Артбухта–Радиогорка» на время реконструкции основного причала N3, — сообщает «Севастополькая газета».

Причал на Михайловской батарее находится в ведении Черноморского флота. Поэтому для начала его обследования необходимо было получить согласование с военными. Мало того, не лишней оказалась помощь пиротехников МЧС.

В ходе водолазного обследования акватории специалистами ГУ МЧС России по г. Севастополь обнаружены, подняты из воды и подготовлены к вывозу 5 взрывоопасных предметов времëн Великой Отечественной войны. Работы продолжаются, — рассказали в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».

Напомним, после шторма в ночь на 27 ноября целый район Севастополя — Радиогорка остался без морского сообщения с центральной частью города. Понтон, использовавшийся в качестве причала катеров, оторвался и утонул. Водолазное обследование выявило в нем три большие пробоины, а небольшая глубина залегания не дает возможности подвести к нему судоподъемные понтоны.

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