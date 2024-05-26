Каждый второй работающий крымчанин утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива

Каждый второй работающий утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива, 3 из 10 — высокие личные показатели на фоне сослуживцев. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы в команде.

50% крымчан утверждают, что больше переживают за успех работы команды. 29% признались, что их, в первую очередь, волнуют личные результаты. Причем больше всего индивидуалистов среди горожан до 34 лет (35%). Чем старше опрошенные, тем важнее им коллективный успех (56% среди тех, кому от 45 лет). Чаще всего же называли себя командными игроками респонденты, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (57%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что волнуются в первую очередь за общий результат, медицинские сестры (77%), охранники (72%) и HR-менеджеры (65%). Личный успех больше всего важен программистам (55%), специалистам по закупкам (50%) и маркетологам (47%).

Время проведения: 8—23 мая 2024 года