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Керчь отправила шестую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Керчь отправила шестую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:35 24.03.2022

Автомобиль предприятия «Керчьгортранс» с 620 кг гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР выехал в Симферополь. В коробках собраны  продукты питания, бытовая химия, средства личной гигиены. Консервы, крупы, печенье, сладости, чай, вода будут переданы нуждающимся. Эти товары первой необходимости собрали жители, предприниматели, трудовые коллективы, волонтёры.

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В Керчи действуют пункты приема гумпомощи по адресам:

  •  ул. Гагарина, 1, волонтёрский штаб в местном отделении партии «Единая Россия»;
  • ул. Чкалова, 157, керченский офис Благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма».

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Фото: администрация Керчи.

 

 

 


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