Керчь отправила шестую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Автомобиль предприятия «Керчьгортранс» с 620 кг гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР выехал в Симферополь. В коробках собраны продукты питания, бытовая химия, средства личной гигиены. Консервы, крупы, печенье, сладости, чай, вода будут переданы нуждающимся. Эти товары первой необходимости собрали жители, предприниматели, трудовые коллективы, волонтёры.

В Керчи действуют пункты приема гумпомощи по адресам:

ул. Гагарина, 1, волонтёрский штаб в местном отделении партии «Единая Россия»;

ул. Чкалова, 157, керченский офис Благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма».

Фото: администрация Керчи.

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