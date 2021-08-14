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«Верево Сити»
Керчь выдержала натиск стихии
Фото: KERCH.COM.RU

Керчь выдержала натиск стихии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:24 14.08.2021

Керчь пережила два дня непогоды. Ситуацию во многом спасло то, что дождь не превратился в ливень, да и коммунальщики, спасатели, городские службы сработали «на упреждение», не дожидаясь разлива рек.

Керчь выдержала натиск стихии

Жалко только, что такое количество пресной воды просто ушло в море. Но это лучше подтопленных домов, точно. Власти уверяют: ситуация в городе стабильная.

Керчь выдержала натиск стихии

Стабильность в том, что уровень воды в реке Мелек-Чесме снижается. Новых подтоплений жилого сектора нет. Уже открыта для проезда транспорта улица Самойленко.

Керчь выдержала натиск стихии

По уточненной информации, в Керчи было подтоплено 11 частных домовладений и 24 придомовые территории, 2 подвальных помещения многоквартирных домов, а также стадион им. 50 лет. Октября.

Керчь выдержала натиск стихии

Всего для ликвидации последствий стихийного бедствия была создана группировка сил и средств РСЧС в количестве 1 051 человек, 305 единиц техники, 19 плавсредств и 48 мотопомп. В готовности к развертыванию были 26 пунктов временного размещения, общей вместимостью 8 410 человек. На данный момент работает только один такой пункт — на базе гостиницы «Меридиан» (г. Керчь, ул. Марата, д. 9). В нем размещены 9 человек, из них 4 ребёнка.

Керчь выдержала натиск стихии

В настоящее время проводится откачка воды с подвальных помещений и придомовых территорий, расчистка русел рек, ливнестоков и дренажных систем. Для расчистки русла реки Мелек-Чесме и дорожного полотна автомобильных дорог привлечена инженерная техника.

Керчь выдержала натиск стихии

Движение общественного транспорта полностью восстановлено.

Керчь выдержала натиск стихии

Всего сначала аварийно-восстановительных работ выполнены мероприятия по откачке воды из подтопленных помещений и территорий 22-ух объектов общим объемом 2 620  кубометров. Созданы искусственные преграды и временные дамбы на пути разлива дождевых вод. Проведена просушка подтопленных помещений общей площадью 340 кв. метров. Проведена очистка русел рек общей протяженностью более 2 км, ливнестоков и дренажных систем для естественного схода воды. Работы продолжаются и будут проводиться до полного восстановления инфраструктуры, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Керчь выдержала натиск стихии

Работают комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией.

Керчь выдержала натиск стихии

Синоптики успокаивают: сильных дождей на Керченском полуострове в ближайшее время не предвидится.

Керчь выдержала натиск стихии

Фото: KERCH.COM.RU.

Керчь выдержала натиск стихии

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