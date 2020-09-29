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Керченская паромная переправа закрылась

Керченская паромная переправа закрылась

Опубликовал: CrimeaPRESS в Паромы Крыма 11:54 29.09.2020

В понедельник, 28 сентября Керченская паромная переправа приняла и тправила последний рейс. Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту «порт Крым — порт Кавказ» будет остановлено на неопределенный срок. Об этом сообщает портал «Морские вести России», со ссылкой на оператора переправы — АО «АнРуссТранс».

28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы, – пояснил генеральный директор «АнРуссТранс» Василий Анненков.

Керченская паромная переправа закрылась

По данным оператора, после открытия автомобильной части Крымского моста основным направлением переправы стала транспортировка железнодорожных вагонов. Спрос на морское сообщение упал еще больше после открытия железнодорожной части Крымского моста в декабре 2019 года. Аналогичная ситуация сложилась и с автопассажирскими перевозками.

В 2019-2020 годах наш автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в Керченским проливе, — уточнил Василий Анненков.

Керченская паромная переправа закрылась

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома «АнРуссТранс». Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром «Крым» в октябре 2018 г. Тогда судно переправило из Кавказа в Крым 10 пассажиров и 3 автомобиля при общей вместимости 685 пассажиров и 160 автомобилей.

Беда не приходит одна. В связи с прекращением рейсов Керченской переправы остановлена работа морского порта.

Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов, – рассказал Анненков.

Керченская паромная переправа закрылась

До прекращения работы переправы на ней работало около 300 сотрудников. Большинство из них потеряло работу уже с сегодняшнего дня. Ранее оператор уже проводил сокращение персонала. В «пиковые» годы загрузки переправы её обслуживало более 700 сотрудников «АнРуссТранс».

Керченская паромная переправа закрылась

Фото: KERCH.COM.RU

Керченская паромная переправа закрылась

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