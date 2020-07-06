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Керченский пролив снова будут форсировать БРДМ

Керченский пролив снова будут форсировать БРДМ

Опубликовал: CrimeaPRESS в События в Крыму 11:37 06.07.2020

Московское военно-техническое общество основало новую для Керчи традицию — форсирование Керченского пролива на бронемашинах. Об этом пишет KERCH.COM.RU. Впервые акцию «Дорога мужества. Керченский десант» общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» провела в 2017 году. Тогда дистанцию в 15 километров через Керченский пролив преодолели две боевые машины.

В последующие годы в акции участвовало три бронемашины, а сопровождали их корабли Черноморского флота России. Намерение повторить акцию и в 2020 году военно-техническое общество подтвердило письмом. Уже названа дата: 25-26 июля. БРДМ (бронированные разведывательно-дозорные машины) стартуют с таманского берега и высаживаются на берег в поселке Героевское, повторяя путь участников Керченско-Феодосийского десанта 1943 года.

Керченский пролив снова будут форсировать БРДМ

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