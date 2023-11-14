Керченское предприятие взыскало задолженность по зарплате на сумму около 2,3 млн рублей

Руководство компании из Керчи, занимающейся торговлей энергетическими ресурсами, долгое время не доплачивало заработную плату своим уже бывшим четырем сотрудникам, тем самым накопив перед ними задолженности на общую сумму 2 млн 100 тыс. рублей.

Погашать долги по заработной плате представители компании не собирались и в связи с чем, граждане подали на нее в суд. Однако, представители фирмы-должника не спешили идти на встречу своим бывшим сотрудникам. В скором времени это привело к тому, что судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Керчи ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении энергетической компании исполнительное производство, на что руководство последней никак не отреагировало. Данная тактика поведения привела к тому, что долг предприятия только увеличился — судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении фирмы-должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 170 тысяч рублей. Тем не менее, представители керченского предприятия предпочли копить долг дальше. С целью побудить руководство к выплате зарплаты своим работникам судебный пристав-исполнитель отделения арестовал банковские счета фирмы-должника, наложил запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ и наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ей имуществом: здание складского типа и емкости под топливо. Однако руководство предприятия должных выводов не сделало, а потом и вовсе решило на время приостановить свою активность. Впоследствии судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Керчи ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по адресу нахождения предприятия, где составил акт о наложении ареста на имущество, находящееся под ограничениями, предупредив представителей фирмы, что в случае неуплаты задолженностей по зарплате арестованное здание и емкости под топливо будут оценены и реализованы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Впоследствии у фирмы-должника сменилось руководство. Желая возобновить деятельность предприятия в былом объеме и стремясь сохранить имеющиеся у нее производственные мощности и имущество, новые представители в скором времени изыскали необходимую сумму и погасили имеющуюся задолженность, с учетом исполнительского сбора, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю