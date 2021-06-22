 Керчи будет выделено свыше 80 миллионов рублей для компенсации пострадавшим

В Керчи продолжается работа по оценке ущерба, нанесенного непогодой. Как сообщил глава администрации города Сергей Бороздин, со второго дня чрезвычайной ситуации здесь начали работать комиссии по определению ущерба физическим лицам и предпринимателям. 10 комиссий проводят работу по оценке недвижимости. Мероприятия по определению ущерба автотранспорту проводят еще 9 комиссий.

На основании проведенного обследования специалисты составляют акты для последующих выплат, предусмотренных Федеральным законом, республиканскими нормативными актами.

Первая часть этих актов направлена в Совет министров, и Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение о выделении денежных средств в размере 80,8 млн. рублей на компенсацию жителям Керчи. Обследование продолжается, по мере дальнейшей передачи документов мы будем получать из резервного фонда деньги на компенсацию, — рассказал градоначальник.

Также Сергей Бороздин отметил, что работа по определению ущерба не будет завершена, пока комиссии не придут к каждому жителю, пострадавшему в результате ЧС.

Фото: администрация Керчи.