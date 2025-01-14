Ко Дню Республики Крым в Центре крови состоится донорская акция

Тематическая донорская акция направлена на пополнение стратегических запасов донорской крови и её компонентов в Республике Крым после длительных новогодних праздничных и выходных дней. Принять участие в акции могут все патриотически настроенные граждане полуострова в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к донорству. Список противопоказаний доступен по ссылке: http://gbuzrkck.ru/donorstvo/297-protivopokazaniya-2.

Прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37, а так же филиалы: г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК