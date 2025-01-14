Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ко Дню Республики Крым в Центре крови состоится донорская акция
актуально в республике
Ко Дню Республики Крым в Центре крови состоится донорская акция
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Ко Дню Республики Крым в Центре крови состоится донорская акция

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 14.01.2025

Донорская акция ко Дню Республики Крым пройдет в ГБУЗ РК «Центр крови» с 14 по 16 января 2025 г. Пополнить запасы донорской крови приглашают всех желающих.

Тематическая донорская акция направлена на пополнение стратегических запасов донорской крови и её компонентов в Республике Крым после длительных новогодних праздничных и выходных дней. Принять участие в акции могут все патриотически настроенные граждане полуострова в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к донорству. Список противопоказаний доступен по ссылке: http://gbuzrkck.ru/donorstvo/297-protivopokazaniya-2.

Прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37, а так же филиалы: г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Узнайте больше:  Зимние походы туристических групп контролируют специалисты МЧС России

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранения Крыма

здравоохранения Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.