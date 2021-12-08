Коечный фонд «ковидных» госпиталей Крыма сокращен почти вдвое, до 3 319 коек  

Коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен до 3 319 коек. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Еще месяц назад на территории Республики было развернуто 5 365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы, — рассказал глава минздрава РК.

Константин Скорупский отметил, что ежедневно ведется мониторинг текущей ситуации по заболеваемости и, исходя из этого, принимается решение о сокращении коечного фонда.

На сегодняшний день лечение получают 5 581 человек, из них на амбулаторном лечении 2 905 больных и на стационарном – 2 676 пациентов. Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 306 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Занятость коечного фонда – порядка 80 процентов ежедневно, — сообщил врио министра.

Продолжается иммунизация населения против COVID-19 и гриппа.

Против новой коронавирусной инфекции на сегодня вакцинированы полностью 746 024 человека, против вируса гриппа — 428 336. В регион еженедельно поступает вакцина для профилактики коронавируса, препараты для вакцинации от гриппа также имеются в достаточном количестве, — отметил Константин Скорупский.

В настоящий момент остаток вакцины против COVID-19 составляет 246 763 комплекта.

Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее трёх процентов, при этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому, — подытожил врио министра.