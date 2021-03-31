Когда пожилые родственники ссорятся… Убийство в Бахчисарайском районе

В Бахчисарайском районе перед судом предстанет 68-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 91-летней матери.

По версии следствия, в октябре 2020 года между обвиняемым, находившимся во дворе собственного домовладения, расположенного в селе Долинное, и его матерью произошла очередная ссора, в ходе которой мужчина задушил свою 91-летнюю мать. В дальнейшем обвиняемый скинул ее тело в уличную ванну с водой, — рассказали подробности в прокуратуре.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.