Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Когда пожилые родственники ссорятся… Убийство в Бахчисарайском районе

crimeapress_news

реклама в крыму
Когда пожилые родственники ссорятся… Убийство в Бахчисарайском районе
Фото: vop.ru

Когда пожилые родственники ссорятся… Убийство в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:09 31.03.2021

В Бахчисарайском районе перед судом предстанет 68-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 91-летней матери.

По версии следствия, в октябре 2020 года между обвиняемым, находившимся во дворе собственного домовладения, расположенного в селе Долинное, и его матерью произошла очередная ссора, в ходе которой мужчина задушил свою 91-летнюю мать. В дальнейшем обвиняемый скинул ее тело в уличную ванну с водой, — рассказали подробности в прокуратуре.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

Когда пожилые родственники ссорятся… Убийство в Бахчисарайском районе

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.