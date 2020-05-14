Когда в стране начнут прививать от коронавируса? Не раньше следующего года

Прививать россиян от коронавируса могут начать в 2021 году. Такой прогноз «Парламентской газете» дал академик РАН Сергей Колесников.

Как мы уже сообщали, вероятен прогноз, что к концу июля в России могут быть созданы первые вакцинные препараты против нового коронавируса. Об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включено девять вакцин против COVID-19, которые разрабатываются в России.

Если говорить о стандартном принципе разработки и регистрации вакцины, то тут главное даже не разработать её, а доказать, что она работает. Потому что одно дело сделать саму вакцину, а дальше она проходит длинный путь, — отметил академик РАН Сергей Колесников.

По его словам, сначала вакцины тестируют на животных. На них проверяют, есть ли выработка иммунитета на эти вакцины.

Если несколько вариантов вакцин оказываются эффективными и ведут к выработке антител, тогда их начинают испытывать на добровольцах, здоровых людях. На этом этапе медики также смотрят, есть ли от препарата осложнения или нет. Затем препаратом снова иммунизируются животные и на них воздействуют коронавирусом. Если животные выживают, то мы выясняем, что защитная вакцина работает. Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину. Дело в том, что есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы, — подчеркнул академик.

Колесников предполагает: если идти традиционным путём, то вакцина может появиться не раньше конца этого — начала следующего года.

Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку её разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнётся запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин. Это примерно 8-10 миллионов доз ежегодно. Но если говорить о правильном подходе, то нужно 70 миллионов доз получить, чтобы выработать достаточный иммунитет у популяции, — сказал эксперт.

Когда же закончится эпидемия?

Около 20 процентов переболевших не вырабатывают иммунитет к коронавирусу. — Здесь есть несколько проблем. Первая — будет ли вакцина эффективна, потому что около 20 процентов переболевших не вырабатывают иммунитет к коронавирусу. Помимо этого, есть разница в реакции национальная, то есть по этническому признаку, есть разница по возрастному признаку. Эти вещи придётся учитывать, — отметил академик РАН.

Сергей Колесников подчеркнул: вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, когда прививаются сто процентов населения.

Например, у нас от полиомиелита, БЦЖ прививают сто процентов россиян, почти всех прививают от кори, дифтерии, столбняка. Насильственно прививать от коронавируса вряд ли будут, потому что у нас нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок. Но, наверное, всё станет зависеть от того, действительно ли будет высокая смертность от COVID-19. Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, так как от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость, — заявил Колесников.