Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» выросло на 39%. За неделю

Международный аэропорт «Симферополь» после отмены 15 июня в Крыму обязательной обсервации для приезжих увеличил количество обслуженных за неделю рейсов на 39%.

Если в период с 8 по 14 июня в крымской воздушной гавани приняли и отправили 442 рейса, то за неделю с 15 по 21 июня их количество возросло уже до 614. В прошедшую субботу аэропорт «Симферополь» обслужил 88 регулярных рейсов, что является рекордным с начала 2020 года показателем. По состоянию на 22 июня полеты в аэропорту «Симферополь» осуществляют 13 авиакомпаний, по 36 направлениям. В июне маршрутная сеть крымской воздушной гавани вырастет до 46 направлений полетов, а число авиакомпаний – до 14. По сравнению с последним месяцем весны количество городов, с которыми аэропорт связывает Крым, увеличится в 4 раза, — озвучили статистику в пресс-службе аэропорта.

Напомним, весной 2020 года, из-за введенных противоэпидемических мер, пассажиропоток в аэропорту Симферополь в целом сократился на 627 тыс. человек. Только в мае крымский аэропорт обслужил на 330 тыс. человек меньше, чем за этот же месяц 2019 года. Пассажиропоток в последний месяц весны упал на 90,2% по сравнению с показателями мая прошлого года, а авиакомпании отменили более 1000 рейсов.