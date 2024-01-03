Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале
актуально в республике
Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:56 03.01.2024

Героям вручены государственные награды.

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградил государственными наградами военнослужащих 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты находящихся на лечении и проходящих реабилитацию в 1472-м Военно-морском клиническом госпитале им. Н.Пирогова.

Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Морским пехотинцам были вручены: Орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия-Георгиевский Крест, медаль «За отвагу» и медаль Жукова.

Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Также адмирал Виктор Соколов поздравил военнослужащих Черноморского флота – участников СВО с Новым годом,  вручил новогодние подарки всем военнослужащим, находящимся на лечении, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм при выполнении поставленных задач.

Узнайте больше:  В Севастополе пенсионерка перечислила дистанционным мошенникам 8,5 млн рублей

Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Поздравить бойцов вместе с командующим пришли заместители командующего ЧФ и командиры кораблей и воинских частей, где проходят военную службу черноморцы.

Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Фото и материалы: пресс-служба Южного военного округа.

Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Черноморский флот России

Комментарии для сайта Cackle
Черноморский флот России
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.