Командующий Черноморским флотом поздравил с Новым годом моряков, находящихся на лечении в госпитале

Героям вручены государственные награды.

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградил государственными наградами военнослужащих 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты находящихся на лечении и проходящих реабилитацию в 1472-м Военно-морском клиническом госпитале им. Н.Пирогова.

Морским пехотинцам были вручены: Орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия-Георгиевский Крест, медаль «За отвагу» и медаль Жукова.

Также адмирал Виктор Соколов поздравил военнослужащих Черноморского флота – участников СВО с Новым годом, вручил новогодние подарки всем военнослужащим, находящимся на лечении, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм при выполнении поставленных задач.

Поздравить бойцов вместе с командующим пришли заместители командующего ЧФ и командиры кораблей и воинских частей, где проходят военную службу черноморцы.

Фото и материалы: пресс-служба Южного военного округа.