Вражеские морские дроны направлялись к берегам Крыма

Но были уничтожены морской авиацией ЧФ РФ.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении морских дронов ВСУ, направлявшихся к берегам Крыма.

Около 11.00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ показали, как многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море.

Уничтожение БЭК – это сложная задача, так как цель достаточно маленькая и на фоне моря его очень сложно обнаружить. Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды, – рассказал один из летчиков.

Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов. В результате боевой работы все безэкипажные катера были уничтожены.