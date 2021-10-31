Комиссия Минздрава России посетила медицинские организации Крыма

Мультидисциплинарная комиссия специалистов Минздрава России во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Евгением Камкиным посетила медицинские организации Крыма.

К сожалению, на территории полуострова остаётся напряженная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Федеральные специалисты прибыли к нам в регион с целью оценки организации процесса оказания медицинской помощи больным COVID-19 в амбулаторном звене и стационарах, а также иммунизации и углубленной диспансеризации. Одна из главных целей визита коллег – оказание методической помощи, которая, безусловно, необходима в текущих условиях работы, — рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Заместитель министра здравоохранения РФ посетил ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», на базе которого функционирует «ковидный» госпиталь, а также проверил функционирование службы скорой помощи, побывав в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Вместе с тем, Евгений Камкин ознакомился с организацией вакцинации населения в поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7», отметив высокие темпы иммунизации на полуострове.

Темпы вакцинации достаточно высокие в Крыму, в том числе благодаря последовательной политике региональных властей по введению ограничительных мер, — сказал заместитель министра здравоохранения РФ, подчеркнув, что снизить прирост заболеваемости можно пройдя иммунизацию.

По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных на сегодняшний день в Крыму против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом – 658 263 человека или 54,3% от плана, вторым компонентом – 548 236 человек или 45,2% от плана.

Специалисты федерального министерства побывали в медицинских организациях и развернутых пунктах вакцинации Симферополя и Симферопольского района, а также Евпатории и Феодосии. Итоги рабочей поездки будут подведены 31 октября на встрече с властями региона.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.