2 мая — десятая годовщина трагедии в Одессе.

Излишне говорить, что власти нынешней Украины ничего не сделали и не намерены делать для того, чтобы её организаторы и исполнители были названы и понесли заслуженное наказание. Мало того, в этот день произойдёт очередное надругательство над памятью о жертвах этого мерзкого злодеяния, над их родными и близкими, которым террористическим режимом запрещена даже скорбь.

В очередной раз наберёт в рот воды вся эта свора западных «правозащитников», готовых метать громы и молнии по поводу нарушения прав хомячков, но трусливо замолкающих при первом окрике своих хозяев. Хозяева давно указали: не замечать никаких злодеяний киевского режима, сложившегося в результате государственного переворота. И десять лет вся эта западная «общественность», поучающая мир свободе слова и правам человека, послушно молчит.

Мы же — не просто чтим память тех, кто выступил против узурпации власти, произвола неонацистов и западной агентуры. Мы несём в своём сердце пепел одесского Дома профсоюзов — того места, где на самом деле и началась братоубийственная война, не прекращающаяся с тех пор ни на день. Мы помним 2 мая как ту отправную точку, с которой вся эта бойня началась, поскольку в ней — и её конец, который неминуем и который каждый из нас стремится приблизить.

Только освободив Одессу от бандеровской оккупации, установив и наказав палачей Одессы, мы сможем обеспечить достижение целей Специальной военной операции. Конечно, для этого необходимо решить и другие задачи. Но решение этой станет символом того, что мы загнали войну, объявленную Русскому миру, в её логово.

Наши товарищи, сложившие головы в этой борьбе, могут быть уверены: мы не остановимся, пока не доведём дело, начатое ими, ради которого они пожертвовали жизнью, до конца. До победного для нас конца. Пусть помнят об этом и поджигатели войны.

Никто не забыт! Ничто не забыто! Не забыты жертвы Одессы, не забыты и их палачи. И каждому воздастся по их делам!

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов