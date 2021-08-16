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Коммунальщики расчищают ливнёвки и русло реки Мелек-Чесме в Керчи

Коммунальщики расчищают ливнёвки и русло реки Мелек-Чесме в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:01 16.08.2021

Коммунальные службы задействованы в ликвидации ЧС в Керчи

Дежурными бригадами производится очистка реки Мелек-Чесме от мусора, чтобы не образовывались заторы и вода быстрее уходила в море, — сообщает пресс-служба администрации Керчи.

На ул. Заречной, 30 и 36, Вокзальному шоссе, 33 коммунальщики расчистили ливневые желоба, отводя воду от многоквартирных домов. Также очистка проводилась на ул. Курсантов. Мобильные бригады выполняют работы по демонтажу поваленных деревьев и расчистке дорог от поваленных деревьев.

Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются. Все службы работают в дежурном режиме, — информируют в администрации.

Коммунальщики расчищают ливнёвки и русло реки Мелек-Чесме в Керчи

Фото и материалы: KERCH.COM.RU.

Коммунальщики расчищают ливнёвки и русло реки Мелек-Чесме в Керчи

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