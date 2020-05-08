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Кондиционеры опасны? Глава Крыма ошибся

Кондиционеры опасны? Глава Крыма ошибся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:32 08.05.2020

В ходе очередного заседания оперативного штаба Глава Крыма Сергей Аксёнов едва не «объявил войну» кондиционерам, назвав их, в том числе, возможным источником заражения коронавирусом.

Надо запретить. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению … Это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений – лучший способ борьбы с застоем воздуха, – сказал Аксёнов.

На самом заседании штаба представитель Роспотребнадзора промолчал, но уже через несколько часов ведомство сделало официальное заявление: коронавирус, как и другие респираторные вирусы, «не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах».

 

Кондиционеры опасны? Глава Крыма ошибся

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