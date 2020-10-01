Кондукторов в севастопольский общественный транспорт будут искать среди безработных

Севастопольский Центр занятости будет направлять безработных на обучение и стажировку в «Севэлектроавтотранс» для того, чтобы укомплектовать штат кондукторов на предприятии. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании правительства города, сообщает «Новый Севастополь» .

Прорабатываем вопрос направления на общественные работы безработных в «Севэлектроавтотранс». До этого было заключено соглашение на 50 человек – кондукторов и разнорабочих, – заявила Директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Предприятию требуется ежедневно на смену 167 кондукторов. За вчерашний день центр занятости направил туда 25 человек.

Безработные будут устраиваться на временную работу кондуктором в качестве выполнения общественных работ. О размере зарплаты не сообщается.