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Конфликт в баре Евпатории. С дебоширом разбирались росгвардейцы

Конфликт в баре Евпатории. С дебоширом разбирались росгвардейцы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:07 26.07.2021

Наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что на территории одного из круглосуточных кафе Евпатории сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте инцидента росгвардейцы установили, что один из посетителей, употребив изрядное количество алкоголя, инициировал конфликт с другим посетителем, осыпая его и персонал нецензурной бранью, а также угрожая при этом физической расправой. К моменту приезда правоохранителей, дебошир успел нанести побои пострадавшему мужчине. Патрульный экипаж Росгвардии задержал дебошира 1998 г.р., который, несмотря на молодой возраст, уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Конфликт в баре Евпатории. С дебоширом разбирались росгвардейцы

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