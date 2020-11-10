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Конкурс "Команда Севастополя": как принять участие и попасть в управленческий резерв

Конкурс «Команда Севастополя»: как принять участие и попасть в управленческий резерв

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 10.11.2020

Накануне, напомним, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте конкурса «Команда Севастополя» — здесь.

Победители войдут в резерв управленческих кадров города  и смогут принять участие в обучающих мероприятиях, направленных на развитие управленческих навыков. С требованиями к кандидатам, календарем конкурса, и ответами на часто задеваемые вопросы можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для того, чтобы стать участником необходимо пройти регистрацию на официальном сайте и следовать  дальнейшим инструкциям — https://komanda92.sev.gov.ru/ 

Важно обращать внимание на сроки проведения этапов конкурса. Зарегистрироваться необходимо в срок до 23.11.2020. Конкурс состоит из двух этапов.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, с  высшим образованием не ниже уровня специалитета или магистратуры, подтвержденного дипломом государственного образца, отсутствием судимости и наличием управленческого опыта не менее двух лет.

Конкурс "Команда Севастополя": как принять участие и попасть в управленческий резерв

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