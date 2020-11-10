Конкурс «Команда Севастополя»: как принять участие и попасть в управленческий резерв

Накануне, напомним, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте конкурса «Команда Севастополя» — здесь.
Победители войдут в резерв управленческих кадров города и смогут принять участие в обучающих мероприятиях, направленных на развитие управленческих навыков. С требованиями к кандидатам, календарем конкурса, и ответами на часто задеваемые вопросы можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Для того, чтобы стать участником необходимо пройти регистрацию на официальном сайте и следовать дальнейшим инструкциям —
Важно обращать внимание на сроки проведения этапов конкурса. Зарегистрироваться необходимо в срок до 23.11.2020. Конкурс состоит из двух этапов.
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, с высшим образованием не ниже уровня специалитета или магистратуры, подтвержденного дипломом государственного образца, отсутствием судимости и наличием управленческого опыта не менее двух лет.
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