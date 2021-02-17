Корабль Черноморского флота «Иван Антонов» провёл учение в Средиземном море

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» провёл учение по преодолению минных заграждений условного противника в Средиземном море. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в составе постоянной оперативной группировки в Средиземном море.

По замыслу учения, экипажу тральщика была поставлена задача по проведению противоминной разведки, преодолению минных заграждений и применению корабельного оружия для отражения авиаудара условного противника. Личный состав корабля «Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу по обнаружению и преодолению условно заминированного участка морской акватории, в ходе учения расчёты артиллерийской боевой части корабля уничтожили макеты плавающих мин. На выходе из района минной опасности расчёты противовоздушной обороны корабля обнаружили низколетящие цели, взяли их на сопровождение и условно уничтожили воздушного противника зенитно-артиллерийским комплексом, стоящим на вооружении, — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Экипаж корабля противоминной обороны ЧФ «Иван Антонов» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ с февраля 2021 года.