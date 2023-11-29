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Корабль Черноморского флота поразил «Калибрами» объекты инфраструктуры ВСУ

Корабль Черноморского флота поразил «Калибрами» объекты инфраструктуры ВСУ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:12 29.11.2023

Фрегат Черноморского флота нанес удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, действуя в акватории Черного моря, экипаж корабля получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены.

Корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами Морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ, а также ведут мониторинг воздушного пространства, — сообщили в Минобороны РФ.

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